"Ci vuole un fiore", al Patafisico torna la rassegna di teatro per l'infanzia e per famiglie

Torna anche quest’anno, all’ombra dell’aranceto nel giardino del Piccolo Teatro Patafisico, la rassegna di teatro per l’infanzia e per famiglie: il PataGiardino delle meraviglie, intitolata quest’anno “Ci vuole un fiore”.

Un fiore a cinque petali è il simbolo di questa primavera slittata, di un’estate calda che, si spera, potrà sciogliere il gelido inverno appena trascorso. Riappropriarsi del teatro, dei giardini, delle strade. Tornare a stare insieme, tornare a fare comunità e porsi in ascolto, raccontare le storie e ascoltarle.

"Ci vuole un fiore” è una rassegna di Teatro per l’Infanzia e per Famiglie nel giardino del Piccolo Teatro Patafisico. 5 petali per 5 spettacoli dal 24 giugno al 21 luglio, ingresso € 6,00. Prenotazione e prevendita obbligatoria online. Qui il link per il primo spettacolo di giovedì 24 giugno.

