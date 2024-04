Al via la nuova stagione della Kandinskij con un tributo a Luigi Nono: primo concerto ai Cantieri

Un cartellone prezioso che non si esaurisce nei primi cinque concerti annunciati, ma proseguirà cucendo musica antica e note barocche, grandi interpreti internazionali e musicisti palermitani e siciliani ormai ospiti fissi delle stagioni dell’Associazione Kandinskij. Ma che mette a segno uno splendido colpo visto che, nell’anno in cui cade il centenario della nascita di Luigi Nono, raccoglie l’invito del centro di ricerca e produzione musicale Tempo Reale e propone a giugno un omaggio completo al compositore veneziano, in uno spazio non canonico (i Cantieri della Zisa) come erano alcuni siti dove Nono amava suonare. Protagonista di “Improvvisamente Nono”, uno degli interpreti principali della musica del compositore come Giancarlo Schiaffini e il soprano Monica Benvenuti, già musa di Sylvano Bussotti.

La XXXIII rassegna dell’associazione Kandinskij, diretta da Aldo Lombardo, riparte dunque con i suoi concerti domenica prossima, 14 aprile alle 19, recuperando un nome molto atteso già a dicembre scorso: uno dei più autorevoli e affermati organisti internazionali, riconosciuto esecutore delle composizioni di Max Reger (di cui ricorre il 150° anniversario della nascita): Martin Schmedding interpreterà le musiche del rivoluzionario musicista tedesco - ma anche pezzi di Bach e Mendelssohn - sull’organo della chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella. In collaborazione con l’Europas Orgel festival, introduzione del musicologo Paolo Springhetti su Max Reger.

Sarà invece l’oratorio serpottiano dell'Immacolatella a ospitare il secondo appuntamento sulla musica barocca: domenica 5 maggio alle 19, il Serpotta Baroque ensemble diretto dalla clavicembalista messicana Daniela Lopez Quesada - e completato da Alicia Hernandez Hinojal (flauto traversiere), Álvaro Muñoz Perera (violino barocco) e Héloïse Godefroi (violoncello) - eseguirà musiche di Bach, Handel e di autori loro contemporanei ma meno noti come Joseph Bodin de Boismortier, Isabella Leonarda e Charles Dieupart.

Per il concerto-tributo a Luigi Nono si attenderà il 2 giugno, alle 19 allo Spazio Franco dei Cantieri culturali alla Zisa. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Tempo Reale e uno degli interpreti principali della musica di Nono, Giancarlo Schiaffini, con il soprano Monica Benvenuti, già musa di Sylvano Bussotti. Il concerto poche settimane fa ha aperto il Tempo Reale festival, recuperando una pietra miliare della produzione impegnata di Nono come La fabbrica illuminata del 1964, per soprano e nastro magnetico, frutto delle voci e dei suoni registrati nell’acciaieria Ansaldo di Genova, poi riprocessati elettronicamente. La settimana successiva, il 9 giugno, alla Sala Lanza dell’Orto Botanico, l’ensemble Kairos, formazione composta da alcuni musicisti del Teatro Massimo - Cristina Delogu (flauto), Emanuela Zanghi (violoncello), Gioacchino Tubiolo (pianoforte), Giuseppe Blanco (contrabbasso) e Fausto Alimeni (batteria) - propone un omaggio al compositore e pianista francese Claude Bolling (1930-2020) che contaminava la solidità formale della scrittura barocca e classica, al linguaggio moderno ed estroverso del Jazz. Quinto e (per il momento) ultimo appuntamento: si ritorna il 16 giugno all’oratorio dell’Immacolatella per un’immersione nella produzione strumentale barocca di Dietrich Buxtehude, caposcuola della grande musica organistica tedesca. Sara Bagnati (violino barocco), Marco Lo Cicero (viola da gamba) e Basilio Timpanaro (clavicembalo) affronteranno le Triosonate dell’Op.1 e Op.2.

Tutti i concerti sono realizzati con il contributo del Mic (Ministero della cultura) e della Regione Siciliana (Legge 44/85 Associazioni concertistiche). Partner di rilievo l’European Orgel Festival, l’Aiam (Associazione italiana Attività Musicali), il SiMuA (Sistema museale di Ateneo), la Compagnia dell’Immacolata Concezione, la Congregazione S. Filippo Neri di Palermo, il Festival A. Schweitzer e CoopCulture. Intero 10 euro, ridotto studenti, over 70 e personale Unipa 5 euro.