"Arena centro storico", cinema sotto le stelle (e all'aperto) al centro sociale Ex Karcere

Il Centro Sociale Ex Karcere organizza una rassegna estiva con il cinema sotto le stelle: un appuntamento dal nome "Arena centro storico", che si articolerà su tre appuntamenti in cui sarà possibile assistere alla proiezione di tre dei film più discussi e premiati dell'ultimo periodo, davanti a una buona birra e in piacevole compagnia.

S'inizia giovedì 23 luglio, alle 22:00, con la proiezione de “Il traditore” di Marco Bellocchio. I prossimi appuntamenti invece sono: giovedì 30 luglio, ore 22.00, con “Parasite” di Bong John-Ho; e giovedì 6 agosto, ore 22.00, con “Joker” di Todd Philips. Le proiezioni si terranno all’aperto, nell’atrio del Centro Sociale Exkarcere, in via San Basilio 17. Ingresso libero.