A storia d’a Sicilia Film Festival fa il bis, a Palazzo Belmonte Riso altre due proiezioni

La rassegna cinematografica ‘A storia d’a Sicilia Film Festival, manifestazione che attraverso la Settima Arte ha raccontato la memoria identitaria della Sicilia, organizzata dalla Cooperativa Carlo Cottone Principe di Castelnuovo e Villahermosa, in collaborazione con l'Associazione Culturale Panaria Film, ASCinema - Archivio Siciliano del Cinema, con il sostegno della Regione Siciliana Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, che ha visto protagoniste due location d'eccellenza, Villa Castelnuovo e Palazzo Belmonte Riso, propone due proiezioni extra dei film "La Carrozza d'oro" e "Vulcano", prodotti dalla Panaria Film.

Un successo inaspettato di pubblico ha spinto gli organizzatori a programmare altre due date, il 9 e 10 ottobre (ingresso euro 5,00), all'interno di Palazzo Belmonte Riso (via Vittorio Emanuele, 365), per accogliere le numerose richieste di coloro che, a causa degli ingressi contingentati nel rispetto delle normi anti Covid-19, non hanno potuto assistervi lo scorso weekend.

Venerdì 9 ottobre, dalle ore 20.00, si potrà accedere alla Sala Kounellis di Palazzo Belmonte Riso per la proiezione de "La Carrozza d'oro" (1952) in versione restaurata, diretto da Jean Renoir, con Anna Magnani, Duncan Lamont ed Odoardo Spadaro, primo film europeo girato in technicolor.

Sabato 10, invece, a partire dalle ore 19.00, prima della presentazione del film "Vulcano" (regia di William Dieterle ed interpretato da Anna Magnani) curata da Vittoria Alliata, e della successiva proiezione, si potrà partecipare anche alla degustazione di prodotti tipici della tradizione gastronomica siciliana offerti da La Vucciria Food Concept. Nel rispetto delle norme anti Covid-19 l'ingresso verrà consentito solo con l'utilizzo della mascherina; è consigliata la prenotazione da effettuare tramite l'indirizzo coop.carlocottone@gmail.com.