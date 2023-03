Rares Morarescu alla Galleria delle Vittorie con il "Jazz manouche quartet"

È sicuramente un caso molto raro nel panorama musicale siciliano di gypsy Jazz e musica tradizionale manouche: un caso unico, per la qualità della ricerca, dell'arrangiamento e per la valenza personale ed emotiva che questo progetto ha per i suoi componenti.

Una formazione acustica costituita in Sicilia da un idea di Carlo Butera (chitarrista), il “Jazz Manouche Quartet”, il cui obiettivo è studiare e far conoscere il linguaggio della tradizione musicale degli zingari manouche. Un originale lavoro di ricerca del suono, degli strumenti e dell'approccio caratteristici della musica manouche, basata sull'improvvisazione ed aperta alle contaminazioni, derivante principalmente dalla fusione del jazz swing anni '30 di Django Reinhardt, anch'egli manouche, e il folklore zingaro.

Il quartetto sarà alla Galleria delle Vittorie sabato 18 Marzo con un repertorio che comprende, oltre a una scelta di arrangiamenti di brani del noto chitarrista e compositore Django Reinhardt, (Nuages, Minor Swing, Troublant Bolero, Anouman, Les Yeux Noirs etc..), alcuni standard da lui suonati (Honeysuckle Rose, Limehouse Blues, Oh Lady Be Good) e composizioni originali. La formazione sarà composta da: Rares Morarescu (violino), Carlo Butera (chitarra manouche), Gabriele Lomonte (chitarra manouche) e Mattia Franchina (contrabbasso).