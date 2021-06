Sport, natura e turismo: al Conca d'Oro la nuova edizione della "Randonnée Palermo"

La sesta edizione della “Randonnée di Palermo” fa tappa al Conca D’Oro. Mercoledì 2 giugno, il centro commerciale di via Lanza di Scalea sarà starting e finish point dell’evento sportivo organizzato dall’associazione S.S.D. G.S. Mediterraneo Pro, che unisce la passione per le bici con il turismo del territorio e la bellezza dei paesaggi naturalistici. Circa 300 i partecipanti per 4 diversi percorsi: 100 km, 200 km, 300 km e 100 km mountain bike.

La Randonnée Palermo attraverserà il capoluogo siciliano per passare dai territori di Monreale, Pioppo, Ponte di Sagana, Castellammare e Alcamo. Da qui si inoltrerà per la “strada del vino”, sino a raggiungere i paesi devastati dal terremoto del Belice nel 1968, con i ruderi di Poggioreale e il famoso Cretto di Burri a Gibellina. Il ritorno toccherà i paesi costieri di Balestrate, Trappeto, Capaci, Isola delle Femmine, Sferracavallo e Mondello per festeggiare, infine, al centro commerciale Conca D’Oro. “Questa bella collaborazione - spiega il direttore del Conca D’Oro, Andrea Chiarioni - nasce dalla volontà di confermare il ruolo del centro commerciale come punto di riferimento non solo per lo shopping ma, anche, per servizi e progetti socio-culturali legati al territorio”.

