Raduno nazionale dei barbuti a Palermo, la cena di beneficenza al ristorante 59

I bearded Villains Italy, associazione senza scopo di lucro, organizza per le date del 7, 8 e 9 ottobre un raduno nazionale di uomini barbuti. L'incontro viene svolto principalmente per beneficenza. L'8 ottobre presso il ristorante 59 si svolgerà una cena di beneficenza in cui verrà fatta una donazione all'associazione "Io sono l'altro", associazione che si occupa di distribuire beni di prima necessità e pasti per i senza tetto.