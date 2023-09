Rombano i motori all'ippodromo: quinto raduno nazionale di moto Bmw

Sabato 16 e domenica 17 settembre avrà luogo all’ippodromo La Favorita il quinto raduno nazionale di moto Bmw, organizzato dal Motoclub Bmw Palermo, moto Bmw Palermo ed eliche del sud Palermo con una partecipazione prevista di circa mille moto.

Il raduno, che ha ottenuto il patrocinio della Regione - assessorato al turismo - e del comune di Palermo, ha un ingresso libero per i visitatori e ospiterà un seminario di guida sicura, curato dalla associazione vittime della strada, una raccolta fondi per la stessa associazione, un seminario per certificazione di moto storiche tenuto dall’ Asi Club di Palermo, ospiterà il celebre pilota Gianpiero Findanno, che ha corso la Parigi-Dakar e il rally dei faraoni nel 1987 con i colori ufficiali bmw, sarà altresì presente la

concessionaria Bmw nuova Sport Car che esporrà e darà la possibilità di far provare le nuove moto.

Il raduno sarà per la prima volta nazionale in quanto interverranno diversi gruppi da tutta Italia. Ci sarà un’area food e musica di Radio Med. Sarà possibile ammirare le moto presenti dal 1917 ai giorni nostri. Nella giornata di domenica inoltre, alle ore 10.30 avrà luogo un giro cittadino con partenza dell’ippodromo che porterà il gruppo davanti l’albero Falcone, il teatro Massimo e successivamente salirà a Monte Pellegrino con rientro all’ippodromo.