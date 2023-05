Sicilia Queer Fest, i laboratori di Radici ai Cantieri Culturali

Da venerdì 26 maggio a domenica 28 appuntamento con Radici al Sicilia Queer 2023 ai Cantieri Culturali alla Zisa - Bottega. Fili conduttori: alleanze, connessioni ed ecosistemi.

Venerdì 26 maggio

Ore 18

Dove crescono gli alberi

Lettura e laboratorio di stampa

Sabato 27 maggio

Ore 18

Uno - trasformazioni ed evoluzioni

Lettura e laboratorio di pittura estemporanea e collettiva con acquerelli naturali Domenica 28 maggio

Ore 18

Tornare a guardare

Maratona di letture, passeggiata per occhi e mani alla scoperta di texture nascoste attraverso la tecnica del frottage La bottega sarà aperta dalle 17.30 alle 21.30Ogni pomeriggio un laboratorio gratuito alle 18 per bambin* dai 5 anni. Prima e dopo lo spazio, i libri e i materiali saranno a disposizione per la sperimentazione libera - ingresso libero.