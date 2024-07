Ciclo di incontri dal titolo "Raccontaci di te...": Betta e Lagalla ospiti a Terrasini

Quarto e quinto appuntamento del ciclo di incontri-conversazione dal titolo "Raccontaci di te..." a Palazzo Daumale, a Terrasini il 5 e 6 luglio. Venerdì l'ospite dell'iniziativa sarà Marco Betta, autore, compositore e organizzatore musicale, Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, mentre sabato ci sarà Roberto Lagalla, sindaco di Palermo e dell’omonima città metropolitana.

Il focus della iniziativa e di ciascuno incontro intende incentrarsi sulle sensibilità, le idee, l’esemplarità costituita dalle figure delle personalità invitate a presenziare; i sogni, le aspettative, le speranze, i percorsi di vita e di professione, le attività svolte, gli scritti, le opere realizzate, i successi, in breve gli aspetti meno conosciuti, la “storia” di ognuna di loro.

Una “storia raccontata” attraverso una diretta interlocuzione (a mo’ di talk show, con intermezzi musicali-canori) con dei rappresentanti di specifiche categorie sociali, scelti di volta in volta. Il tutto, in un contesto dal lieve taglio e con toni simpatici, cordiali, conviviali.

L’obiettivo dichiarato della iniziativa si ricollega a insegnamenti lontani nel tempo, ma vicinissimi nello spirito: "Lunga la strada dei precetti, breve ed efficace quella degli esempi" (Lucio Anneo Seneca) e "Proponiamo grandi esempi da imitare piuttosto che vani sistemi da seguire" (Jean Jacques Rousseau).

"Raccontaci di te" è organizzato dall'associazione culturale "Così per passione" in collaborazione con l’Aiccre Sicilia e con il patrocinio della Fondazione Sicilia e del Comune di Terrasini, nell’ambito della rassegna “Il Giubileo è cultura” (slogan-leit-motiv coniato dall’arcivescovo Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, quando il 4 aprile scorso, in Sala-stampa vaticana, ha presentato le iniziative culturali previste nel corso di quest’anno).