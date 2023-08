Quinto spazio in concerto: a Campofelice di Roccella l'omaggio a Lucio Battisti

I Quinto Spazio si esibiranno a Campofelice di Roccella in occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona Santa Rosalia. La band ritornerà ad esibirsi sul palco delle origini, per la gente che l'ha vista nascere 16 anni fa, nel 2007, dopo ben 5 anni dall'ultima esibizione campofelicese realizzata nel 2018.

La tribute band realizzerà un concerto di 2 ore, interamente dedicato a Lucio Battisti che offrirà al pubblico un’esperienza visiva e sonora idealmente indistinguibile da quella vissuta dal pubblico dei concerti originali. L’atmosfera trascinante e spensierata dei concerti del grande cantautore attraverso la sua produzione discografica, dagli esordi (1965) fino all’ultimo periodo del sodalizio con Giulio Rapetti Mogol (1980), spaziando dalle indimenticabili ballate romantiche al rock d’avanguardia di fine anni ’70.

I Quinto Spazio interpreteranno tutte le più belle canzoni di Lucio Battisti, quelle canzoni che sono la colonna sonora dei momenti tristi, di quelli felici, dei nostri rimpianti, dei nostri slanci, della voglia di libertà e di quel bisogno così umano di provare emozioni.