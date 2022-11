Sabato 3 dicembre alle 9.15 presso la Soprintendenza Archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo (sede Catena) si terrà il primo appuntamento del convegno "Quel trambusto di cose arabiche. Testimonianza di cultura e scritture arabe a Palermo".

L'iniziativa intende rivisitare talune espressioni grafiche in scrittura araba conservate a Palermo, attraverso un fitto programma di interventi e ?la presentazione del patrimonio di pergamene, codici, epigrafi conservati presso gli Istituti ospitanti. Partendo dai documenti, si ragionerà intorno ai contesti culturali che li videro protagonisti, prendendo spunto dal “trambusto di cose arabiche” che sul finire del Settecento ebbe come protagonista il celebre falsario Giuseppe Vella, per arrivare alle diverse valenze che ebbe l’interesse per la lingua e cultura araba a Palermo fino al primo Novecento.

Il convegno inaugura il percorso comune per la valorizzazione del patrimonio manoscritto medievale e rinascimentale della Sicilia intrapreso dal nostro Istituto insieme all’ Officina di Studi Medievali di Palermo, in collaborazione con la Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace di Palermo , l’ Archivio Storico Diocesano Palermo, la Galleria Regionale della Sicilia Palazzo Abatellis, con la partecipazione del Dipartimento Culture e Società dell’ Università degli Studi di Palermo.