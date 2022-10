"Quattro passi e un salto nell'ovvietà", la presentazione del libro di Rossana Carmagnani al Circolo del Tennis

Il saggio "Quattro passi e un salto nell'ovvietà" (scritto dalla psicologa e filosofa Rossana Carmagnani e pubblicato dalla casa editrice Mohicani Edizioni) sarà presentato il 6 ottobre, alle ore 1730, a Palermo, nei giardini del Circolo del Tennis di Viale del Fante 3. La giornalista della Rai Deborah Verde intervisterà l'autrice in una sorta di talk show. Tra gli altri, interverranno: il presidente del Circolo del Tennis Palermo Giorgio Lo Cascio, la responsabile eventi del Circolo del Tennis Anna Petronio, la docente Nicoletta Giganti e il progettista Dario Corso.



Secondo Rossana Carmagnani, "Fare “quattro passi e un salto nell’ovvieta?” e? uscire dallo spazio angusto delle cose non viste, per percorrere il sentiero dei significati, custodendo alcuni pochi frammenti di verita?. Per questa ragione il libro non contiene capitoli, ma compie passi: i passi della riflessione sull’esperienza affinché si riempia di valore e sprigioni la capacità di trasformare il presente per costruire il futuro".