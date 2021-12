I quattro elementi, il concerto-spettacolo di Laura Pasquini in Cattedrale

Andrà in scena domenica 19 dicembre alle ore 21 in Cattedrale l'ultima tappa del tour della violinista e direttrice d'orchestra Marta Pasquini nelle cattedrali siciliane. L'artista palermitana porterà il concerto-spettacolo “I quattro elementi”, nato da un suo progetto sostenuto da Fondazione Sicilia.

Aria, terra, acqua, fuoco. I quattro elementi raccontati in musica e parole per sensibilizzare sull’importanza della tematica ambientale e indurre a riflettere su come ci relazioniamo con quanto ci circonda. Alle parole si intrecceranno le musiche di Vivaldi (Adagio dallo Stabat Mater), (Moderato a fantasia dalla Sonata in Re); Chopin (Notturno opera postuma); Fauré (Elegie); Gounod (Méditation).

Un tour partito lo scorso 6 novembre alla Cattedrale di Messina, passando per Enna, Caltanissetta, Ragusa, Agrigento e Trapani per concludersi nel capoluogo. Ad accompagnare Pasquini in questa avventura artistica, Leonardo Nicotra all’organo e Dario Muratore in qualità di voce recitante.