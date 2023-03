Il quartetto Quattro Canti al Museo Diocesano per un concerto sulla musica "dimenticata" nella Palermo dei Florio

Il Quartetto Quattro Canti per la prima volta al Museo Diocesano propone un programma dedicato alla canzone siciliana e ad altre musiche composte ed eseguite nella Palermo degli ultimi Florio. Dopo oltre un secolo si ascolteranno pagine tratte dal repertorio appena riscoperto della canzone siciliana, insieme ad altre tratte dai repertori di musica sacra, da camera e sinfonica fioriti nella Palermo fin de siecle, contestualmente al potenziamento del Conservatorio, alla sempre maggiore diffusione della musica nella vita di relazione e al processo di affermazione del moderno concerto pubblico.

A fianco di seri professionisti, nella Palermo dei Florio, scrivono pure i dilettanti, e trascrizioni per i più svariati organici accontentano tutti coloro che vogliano far musica. Si pubblicano soprattutto romanze e musica da salotto per pianoforte o gli strumenti più diffusi in casa, ma numerosi "Compositori in minore", tra cui direttori d’orchestra divenuti celebri come Gino Marinuzzi e Giuseppe Mulè, coltivano pure i generi più impegnativi, scrivendo opere liriche, orchestrali e da camera.