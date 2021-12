"In cammino verso Betlemme", a Pollina si accende la quarta edizione del presepe vivente

Torna anche quest'anno il presepe vivente a Pollina, che quest'anno per celebrare la sua quarta edizione ha scelto il tema "In cammino verso Betlemme". Sarà possibile visitare il presepe dal prossimo 26 dicembre fino al 2 gennaio 2022, dalle 15 alle 21. Il presepe vivente realizzato a Pollina, meglio conosciuto come il paese della Manna, è un percorso tra arti e mestieri, tra realtà quotidiana e feste, in cui i giovani possono conoscere le loro radici e gli anziani trasmettere i valori della vita. Un percorso che si sviluppa nella parte vecchia del paese con diversi quadri allestiti dai singoli cittadini, che con estrema semplicità e perizia di particolari, riescono a ricreare ambienti che rievocano la Betlemme al tempo del Bambino Gesù. Il percorso, della durata di 60 minuti, porta il visitatore a compiere un viaggio tra i mestieri, i sapori e gli odori di un tempo, infatti potrà perdersi tra le strade dell'antico mercato, dove il profumo delle spezie è nell'aria e gli occhi di ognuno vengono rapiti dalla bellezza dei tessuti pregiati, o nella strada del pane, dove l'odore del pane appena sfornato lo avvolgerà in un'atmosfera accogliente e umile. Il percorso permette di poter fare un'esperienza sensoriale dove tutti i sensi vengono stimolati: l'olfatto con l'odore del pane appena sforno lungo la via del pane o con l'odore dell'incenso all'interno del bazar, la vista con i numerosi colori che arricchiscono ogni angolo e con la bellezza delle scene che i volontari riescono a creare ogni anno.

Si prosegue con la sfera uditiva con i suoni e le melodie presenti nel percorso, al tatto con la possibilità data a ciascuno di poter toccare con le proprie mani gli animali, i tessuti e alcuni utensili che ormai poco si vedono e poco si conosco. In conclusione si giunge anche al gusto con le sette degustazioni che sono presenti all'interno del circuito e che sono incluse nel biglietto d'ingresso. Pane cunzatu, cudduruni, tuma fresca, ricotta calda, biscotto al vino, vino cotto e quest'anno per la prima volta si può anche gustare la birra alla manna, prodotta esclusivamente a Pollina. Il visitatore potrà ammirare mestieri come "u mannarulu" ,"u vittari","u scarpari"e molti altri che ricordano il tempo passato. Il gusto dei presenti verrà infine stuzzicato da varie prelibatezze caratteristiche del luogo.