Quando la musica è turismo, e insieme guardano alla solidarietà: evento al Pollina Resort

Evento di chiusura al Pollina Resort grazie alla sinergia consolidata tra il gruppo Aeroviaggi e Il Tuareg srl, scandito dalla musica di Time 90 che vedrà in consolle i DJ Mauriziotto, Fabio Flesca e Special Guest Mario Fargetta. Una kermesse musicale imperniata sui mitici anni 90 che non dimentica i meno fortunati , in questo caso i bambini della fondazione Los Ninos del Mar www.losninosdelmar.com, che riceveranno una donazione attraverso parte del ricavato e soprattutto attraverso il diretto intervento delle società coinvolte.

Il Presidente Amarily Lemos ed il responsabile Italia della fondazione, il cantautore Vincenzo Incenzo (www.vincenzoincenzo.com) , porgono i ringraziamenti ad Aeroviaggi SPA nella persona del Presidente Marcello Mangia ed alla proprietà de Il Tuareg srl. Ringraziamento esteso anche a Renato Randazzo e Maurizio Giglio (Mauriziotto DJ) e a tutto lo staff Radio Time. Al Pollina Resort a fine mese la musica è dedicata ai piccoli della Fondazione.