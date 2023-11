Qiskit fall fest 2023: al via la nuova edizione a Palermo

Studenti di fisica e ingegneria dell' Università degli studi di Palermo sono stati scelti per ospitare un evento partenariato Ibm Quantum a Palermo. La selezione è avvenuta fra centinaia e centinaia di studenti delle varie università del mondo. Palermo è stata scelta insieme a sole altre 34 università in tutto il globo. L'evento, dal nome "Qiskit fall fest 2023 @ Palermo", propone un'opportunità di formazione per giovani studenti e docenti della città sul Quantum Computing.

Le tecnologie quantistiche rappresentano un’area di interesse strategico, dal punto di vista della ricerca di base e applicata, in rapida evoluzione: l'obiettivo dell'evento è il rafforzamento dell'interesse della comunità scientifica e della città verso le tecnologie del futuro. La Sisteq (Società Italiana di Scienze e Tecnologie Quantistiche), con sede operativa proprio a Palermo, si inserisce appieno in questo contesto, e il presidente, nonché docente dell'università degli Studi di Palermo, Gioacchino Massimo Palma è il massimo sostenitore del Qiskit fall fest 2023 @ Palermo.

L'eccellenza nell'ambito scientifico appartiene a questa città ed è giusto che i cittadini lo sappiano e ne possano essere orgogliosi. Palermo non è solo folklore e passato, è innovazione e futuro.