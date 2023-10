We love Jamba per "Pugni al sole": una serata in ricordo di Giuseppe Giambertone

We love Jamba e Qanat records sono felici di presentare la seconda edizione di Pugni al sole, l'evento che celebra la vita e l'arte di Giuseppe "Jamba" Giambertone. Nel cinquantennale della nascita dell'Hip Hop, Palermo celebra una delle sue punte di diamante insieme a tanti artisti palermitani e non solo con un unico grande cuore sopra il palco.

L'evento è prodotto da We love Jamba insieme a Qanat Records e la famiglia Giambertone, con la fraterna partnership di Skip La Comune, Guerrera, BeatFull Festival. Gli incassi dell'evento andranno al fondo We love Jamba per la promozione della musica e la cultura di Giuseppe Jamba Giambertone.