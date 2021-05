"Mater admirabilis", i volti dell'unica madre: la presentazione alla parrocchia di Sant'Anna

La presentazione del volume si svolgerà il prossimo venerdì lunedì 24 maggio 2021 alle ore 17:30, presso la parrocchia Sant’ Anna la Misericordia in Via Sant'Anna, 23 a Palermo.

La presentazione a Palermo sarà a cura di Padre Bartolo Zappulla T.O.R., Vice Parroco Superiore del convento S. Anna, subito dopo interverranno: Vincenzo Di Bella, superiore della Confraternita di Maria SS. della Mercede, Christian Pancaro, studioso di tradizioni popolari ed infine, l'autore Mons. Giovanni Lanzafame.

In tutta l'isola sono presenti immagini mariane. veri segni della bellezza della presenza della Madre, in parecchi casi preziose opere d'arte realizzate da mani di grandi esperti. Come non ricordare, facendo quale esempio: le candide Madonne marmoree scolpite dalla famiglia Gagini, sparse soprattutto nelle Madonie, come la Madonna di Gibilmanna, le movimentate sculture del Quattrocchi, o le eleganti Vergini del Bagnasco e del Biancardi, attraverso le quali si esprime la «Pietas Mariana» del popolo siciliano. La presentazione del volume è stata curata dall' arcivescovo di Catania e presidente della CESI, Sua Ecc. Rev. Mons. Salvatore Gristina, la prefazione da parte della dott ssa Rita di Trio, esperta sui beni culturali, infine, Giuseppe Firenze di Bagheria, confrate e devoto alla Madonna per il Suo contributo scritto nella Postfazione: “Il Volto di Maria, tra arte e culto”. Quest’ ultimo ci lascia una riflessione rivolta alle nuove generazioni.

Il volume, sarà per tutti un tesoro da custodire come frutto di un lavoro di amore verso la mia terra di Sicilia e come devoto della Madre di Dio, invocandola come salute degli infermi in questo tragico periodo.

