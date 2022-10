Gli Psychedaire live da Noz ai Cantieri Culturali: la band presenta il nuovo ep "Blueshift"

Gli Psychedaire nascono nel 2019 su iniziativa di tre dei membri degli Oberon, band Palermitana impegnata da anni in un tributo ai Genesis del periodo Gabriel (ma che non ha mai disdegnato la produzione inedita soprattutto agli inizi degli anni 2000): Marcello Castellucci (basso e cori), Giuseppe Bertini (tastiere e voce) e Stefano Siragusa (chitarra e voce); a questi si è unito da subito Diego Acquisto (batteria e voce solista).

L'amore per il Rock e per la sperimentazione ha portato questo progetto ad orientarsi verso linguaggi musicali che ebbero il loro apice tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta (Soft Machine, Gong, Velvet Underground) nonché verso esperienze più prettamente “elettroniche”, proponendo già in diverse occasioni nella suggestiva cornice dei Cantieri Culturali alla Zisa presso i locali del CRE.ZI.PLUS l'integrale esecuzione dell'album di esordio dei Pink Floyd “The Piper at the Gates of Dawn”, dei loro primissimi singoli e di alcuni brani dell'espereienza di Barrett solista e dei Velvet Underground.

Segue un periodo dedicato alla produzione di musica inedita, attuale occupazione principale della band, con la pubblicazione del primo EP nell'aprile 2021 "Red Shift" (attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali).

Di prossima pubblicazione il secondo EP della band, Blueshift.

I membri degli Psychedaire sono:

Stefano Siragusa (chitarra, voce)

Giuseppe Bertini (tastiere, voce)

Diego Acquisto (batteria, voce solista)

Marcello Castellucci (basso elettrico)