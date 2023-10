Prostix e dj Silvio Randazzo, sabato sera pop-rock al Dorian

Un sabato sera di vero pop-rock da cantare e per muovere un po’ il corpo divertendosi. I Prostix suonano il 21 ottobre nel baglio esterno del Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto.



La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria. Alle 22 saliranno sul palco i Prostix. In scaletta brani dagli anni Settanta a oggi. Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Silvio Randazzo e le più note hit da classifica. Per prenotare un tavolo andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.