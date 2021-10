Centro Mendel a Palermo: scopri la promo tamponi Sars Cov2

Prezzo non disponibile

Centro Mendel è una struttura accreditata dalla Regione Sicilia e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, che da più di un decennio serve i pazienti con esperienza e professionalità.

Il centro offre una vasta quantità di servizi tra cui test di intolleranze alimentari, analisi cliniche, testi di genetica e analisi microbiologiche.

In questo delicato momento di pandemia, che nella provincia di Palermo si registrano circa 27 positivi su 100.000 abitanti, Centro Mendel, per far fronte alla grande richiesta di tamponi rapidi antigenici virus Sars Cov 2, mette a disposizione pacchetti speciali.

Di seguito le varie opzioni tra cui scegliere:

- Pacchetto 10 tamponi rapidi antigenici 90 euro

- Pacchetto 5 tamponi rapidi antigenici 45 euro

- Costo singolo tampone 10 euro

I tamponi possono essere eseguiti su appuntamento tutte le mattine della settimana, da lunedi al venerdi dalle 7:30 alle 11:00, il Martedi e il Giovedi anche di pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00.

Per Maggiori informazioni visitare il sito o chiamare al numero 091324723.

