Project in jazz, tributo a Pino Daniele all'Arena Paradiso

Il 16 luglio all'Arena Paradiso appuntamento con il tributo a Pino Daniele con Project in Jazz. Dopo i successi di Roma, approda il progetto di Benny Amoroso dedicato a Pino Daniele. Un cantautore che ha riscritto la canzone napoletana ed italiana , componendo un mix sapiente di generi che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Amoroso presenterà una selezione di brani famosi del cantautore partenopeo arrangiati in chiave jazz. La formazione sarà composta da Federica Amoroso alla voce, Benny Amoroso alla tromba, Joe Costantino al piano, Giacomo Bertuglia al basso e Maurizio Gula alla batteria.

Biglietto euro 12. Prevendita presso il botteghino dell' Arena Paradiso (tutte le sere) o presso Il Miles Davis di via Enrico Albanese 5 (le sere dal giovedì al sabato).