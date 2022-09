Da "Le buone stelle" di Kore'eda a "Siccità" di Paolo Virzì per Cinema in festa al Rouge et Noir

Il 21 e il 22 settembre il Rouge et Noir partecipa al Cinema in Festa, cinque giorni in cui il biglietto per accedere in sala costerà solamente 3,50 euro. E proprio nei giorni dell'iniziativa - oltre ai film in programmazione "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio e "L'immensità" di Emanuele Crialese - sarà possibile apprezzare in sala in anteprima due film molto attesi:

Mercoledì 21 settembre alle 21 Le buone stelle - Broker di Hirokazu Kore’eda, già regista vincitore nel 2018 della Palma d'Oro al 71° Festival di Cannes per il film "Un affare di famiglia". All’ultimo Festival di Cannes, con la sua interpretazione Song Kang-ho ha vinto il Premio come miglior attore e il film si è aggiudicato il Premio della Giuria Ecumenica. In occasione dell’ultimo Festival di Venezia Hirokazu Kore’eda ha ricevuto il prestigioso Premio Bresson, riconosciuto al regista “che abbia dato una testimonianza, significativa per sincerità e intensità, del difficile cammino alla ricerca del significato spirituale della nostra vita”. Una vicenda che ruota intorno alle cosiddette "baby boxes": i luoghi dove i genitori coreani abbandonano i bambini che hanno messo al mondo ma che non possono o non vogliono tenere con sé, in modo che possano essere adottati e cresciuti da qualcun altro.

Giovedì 22 settembre alle 21 Siccità di Paolo Virzì (per l'ultimo giorno del "Cinema in Festa"). Il film ha tra i suoi interpreti Monica Bellucci, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi. A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno beffardo e tragico, mentre ognuno cerca una propria personale redenzione. Biglietto 3,50 euro al botteghino.