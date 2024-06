"Un tram che si chiama Desiderio": omaggio a Marlon Brando al Supercineclub del Rouge et Noir

ore 17:30 proiezione in italiano | ore 21 in lingua originale con sottotitoli in italiano | alle 20:30 la presentazione.

Quando Dal 17/06/2024 al 17/06/2024 ore 17:30 proiezione in italiano | ore 21 in lingua originale con sottotitoli in italiano | alle 20:30 la presentazione.

Sono trascorsi cento anni dalla sua nascita ma il tempo non ha scalfito il mito di Marlon Brando, nato nell'aprile 1924, e di cui tra qualche giorno ricorrono anche i vent'anni dalla morte. Attore straordinario, uomo carismatico e intramontabile icona sexy, a lui è dedicato l'omaggio del penultimo appuntamento di questa stagione del Supercineclub.

Lunedì 17 giugno in programma la proiezione di "Un tram che si chiama Desiderio" (A Streetcar Named Desire, 1951, 122 min.) di Elia Kazan, tratto dall'omonima pièce teatrale del grande Tennessee Williams, che vede protagonisti un giovanissimo Brando (allora ventisettenne) e Vivien Leigh (ore 17:30 proiezione in italiano, ore 21 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20:30 la presentazione).

È il suo secondo film, ma sicuramente è stato il vero trampolino di lancio per una carriera memorabile. L'indimenticabile trasposizione cinematografica della scandalosa opera di Tennessee Williams racconta della fragile Blanche DuBois, alcolizzata e ninfomane che cela dietro a un’apparente raffinatezza le proprie debolezze. Il trasferimento a New Orleans a casa della sorella Stella sarà per lei l’inizio di un lento e doloroso calvario psicologico. Il cognato Stanley (Brando appare con la leggendaria t-shirt che sarà copiata da milioni di giovani di tutto il mondo), uomo dalla sensualità animalesca e brutale, la sopporta a malapena e, scoperto il suo passato, compirà scelte estreme. Manifesto di un’epoca d’oro per il grande melodramma americano e, al contempo, opera cardine nell’intera storia del cinema.