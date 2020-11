SiciliaFilmCommission: "Sulle tracce di Goethe in Sicilia" va in streaming su MyMovies

Mercoledì 25 novembre dalle 14 e fino a venerdì 27 novembre sarà presentato in anteprima mondiale sulla piattaforma MyMovies.it “Sulle tracce di Goethe in Sicilia”, il film selezionato in concorso al 38° Torino Film Festival all’interno della sezione Tff/Doc Paesaggio, e realizzato con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana attraverso la Sicilia Film Commission.

Diretto e interpretato dal regista tedesco Peter Stein, “Sulle tracce di Goethe in Sicilia” è un documentario di creazione che ripercorre dopo duecentotrent’anni le tracce del celebre “Viaggio in Sicilia” di Wolfgang Goethe, alla ricerca delle origini classiche della cultura europea, con le stesse modalità e tappe di quell’ itinerario e con lo sguardo ironico e la capacità critica di un grande intellettuale contemporaneo.

Il regista viaggia insieme alla sua troupe cinematografica da Agrigento a Taormina, dalle campagne dell’entroterra siciliano a Palermo, attraversando i luoghi e i paesaggi che incantarono Goethe, e incontrando studiosi e specialisti - come il germanista Michele Cometa, il geografo Vincenzo Guarrasi, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e tanti altri, che lo aiutano a comprendere la storia d’amore tra Goethe e la Sicilia, ma anche quel che rimane dell’isola visitata dal poeta, com’è cambiata e cosa attraverso gli anni è rimasto uguale.

Il documentario, scritto da Markus Stein e prodotto da Rino Sciarretta per Zivago Film, è stato realizzato in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, attraverso la Sicilia Film Commission, guidata da pochi giorni dal nuovo dirigente Nicola Tarantino, che afferma: “Siamo grati a Peter Stein e a tutti coloro che scelgono la Sicilia come location d’eccellenza ma anche per avere coniugato l’immagine dell’isola con il suo immenso patrimonio culturale e paesaggistico, risorsa fondamentale di attrazione turistica”.

Manlio Messina, assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo: “Il viaggio di Goethe in Sicilia resta uno dei più grandi spot promozionali che uno scrittore, un intellettuale possa aver lasciato alla nostra Isola. Goethe infatti rimase estasiato dal Tempio di Segesta e dalla Valle dei Templi di Agrigento così come dalla natura, dal paesaggio, dalla flora, dalle montagne, fino a dire che l’Italia senza la Sicilia non lascia immagine alcuna nello spirito. Non possiamo che essere felici che l’opera di Peter Stein sia stata selezionata in concorso al 38° Torino Film Festival e che venga presentata in anteprima mondiale su MyMovies.it.