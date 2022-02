Il Padrino fa 50 anni e torna al cinema: all'Uci il capolavoro di Francis Ford Coppola

Il 28 febbraio e il 1° marzo nella multisala del circuito Uci Cinema di Palermo arriva Il Padrino, il magistrale adattamento cinematografico di Coppola del romanzo di Mario Puzo che racconta l'ascesa e la caduta della famiglia Corleone.

La Paramount e la casa di produzione di Coppola, la American Zoetrope, hanno intrapreso un restauro scrupoloso del film per offrire la migliore presentazione possibile al pubblico di oggi, grazie a una tecnologia che è progredita enormemente dal 2007, quando l'ultimo restauro è stato completato dall'eminente storico del cinema e conservatore Robert Harris. Usando quel lavoro come modello, il team ha speso migliaia di ore per assicurarsi che ogni fotogramma fosse valutato per creare la presentazione più incontaminata rimanendo fedele all'aspetto originale dei film.

Il protagonista del film distribuito da Eagle Pictures è Vito Corleone (Brando), emigrato bambino dalla Sicilia negli Usa e diventato un "padrino", il capo di un'importante famiglia mafiosa. Don Corleone ha tre figli, Michael (Pacino), Sonny (Caan) e Fredo (Cazale). Michael, che il patriarca avrebbe voluto tener lontano dagli affari, si trova costretto a fuggire in Sicilia. Al suo ritorno occupa il suo posto di capo indiscusso e introduce sistemi più moderni ed efficaci, ma anche molto violenti.