"La vocazione di perdersi", il film sperimentale di Spazio B**K da Radici

Radici Piccolo Museo della Natura ospiterà il 17 maggio alle 21.15 la prima proiezione siciliana del film “La vocazione di perdersi”, il primo film sperimentale, poetico e corale sull’educazione alla lettura che documenta l’incontro tra libri illustrati, lettori e spazi attraverso le esperienze formative della libreria Spazio B**K in giro per l’Italia tra settembre e dicembre 2023 rivolte ad adulti. Il film vanta il supporto di case editrici come Topipittori, Vanvere Edizioni, Edizioni Fioriblù e Loredana Farina e la locandina dono di Guido Scarabottolo.

La proiezione del film è gratuita su prenotazione. Il film è stato presentato in prima assoluta il 7 aprile presso la Biblioteca Sala Borsa Bologna nel contesto della giornata internazionale di studi “L’occhio del mondo” curata da Hamelin associazione culturale che ha visto la partecipazione di prestigiosi editori indipendenti internazionali.

La proiezione si inserisce nella più ampia collaborazione fra il Museo palermitano e lo Spazio B**K noto in Italia per i suoi corsi di formazione oltre che per il suo lavoro di libreria indipendente che ha dato luogo al primo corso siciliano: dal 17 al 19 maggio infatti si terrà a Palermo non a caso: Orizzonte Palermo, un corso di alta formazione tra mediazione del patrimonio culturale pedagogia e educazione alla lettura. Trenta corsisti da tutta Italia parteciperanno ad una tre giorni intensiva curata da Spazio B**K e Melania Longo in collaborazione con Radici, Edizioni Precarie e Ecomuseo Mare Memoria Viva.