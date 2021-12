"Viale del tramonto" al Rouge et Noir, il capolavoro di Billy Wilder triplo Oscar torna al cinema

"Voglio dirvi come è andata realmente, prima che stampa, radio, cinegiornali, comincino a deformare le cose…”. E' una voce fuori campo a parlare, quella all’inizio di Viale del tramonto: la voce di un morto.

Celebratissimo capolavoro di Billy Wilder, Viale del tramonto (Sunset Boulevard, 1950, 110 minuti), lunedì 6 dicembre al Supercineclub del Rouge et Noir, è cinema che si nutre di sé stesso e si guarda allo specchio in una miscela esplosiva di dramma, noir, commedia e horror. Satira amara e cruda della Hollywood dell’epoca, "Viale del tramonto" è un sentito tributo al cinema del passato con uno sguardo al futuro. Lo stesso conflitto di cui vivono i suoi due protagonisti.

Joe Gills, sceneggiatore sconosciuto e squattrinato, si ritrova quasi per caso in una macabra villa sul Sunset Boulevard appartenente a Norma Desmond, ex diva del cinema muto che gli chiederà di realizzare una sceneggiatura per rilanciare la sua carriera e tornare ai fasti di celebrità di un tempo. Diventerà la sua amante sotto gli occhi dell’ex marito, regista e attuale maggiordomo Max, fino a quando entrerà in scena Betty.

Billy Wilder porta sullo schema un tema tuttora molto attuale (anche nel mondo del digitale) come quello della decadenza dei divi, in cui le atmosfere da film dell’orrore cupe e grottesche fanno da sfondo alle ombre della Los Angeles sinistra e lontana dai riflettori che siamo abituati a conoscere. "Ma io sono ancora grande, è il cinema che è diventato piccolo" arriva a dire Norma. Un film che è il canto del cigno della stessa macchina dei sogni che ha aspramente messo a nudo.

