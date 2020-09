"La verità su La dolce vita", il film di Giuseppe Pedersoli in anteprima al Rouge et Noir

Mercoledì 30 settembre alle 20:30 una serata speciale al Rouge et Noir in collaborazione con l'Istituto Luce-Cinecittà: in anteprima a Palermo La verità su La dolce vita, di Giuseppe Pedersoli.

Presentato per la prima volta alla 77° Mostra del Cinema di Venezia, Fuori Concorso, con documenti inediti e una appassionata ricostruzione La verità su La dolce vita svela la genesi e le avventure di uno dei capitoli immortali della storia del cinema. A sessant’anni dalla sua produzione e nel centenario di Fellini, La verità su La dolce vita di Giuseppe Pedersoli racconta grazie a documenti originali e sorprendenti, tra cui soprattutto la corrispondenza tra Fellini, Giuseppe Amato e Angelo Rizzoli, la nascita e le irripetibili vicissitudini di uno dei più celebrati capolavori della storia del cinema.

Attraverso una felice ricostruzione scenica si ripercorrono sequenze originali del film e si ascoltano le testimonianze dei protagonisti. Si indaga su come, per merito di un regista straordinario, il cinema abbia potuto creare un mondo che prima non c’era. Si svela infine una vera storia di passione per il cinema, quella di un produttore per un film: un capolavoro in cui nessuno voleva credere, e che oggi rappresenta l'emblema del nostro amore per quest’arte. Biglietto: intero 7,50 - ridotto 5 euro. Considerata la ridotta capienza della sala, causa covid, è consigliata la prenotazione gratuita.