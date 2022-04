"Una squadra", al Rouge et Noir l'anteprima del film tratto dalla docuserie di Sky

Al Rouge et Noir due spettacoli, lunedì 2 maggio alle 19:30 e martedì 3 maggio alle 18:30, per l'anteprima del film tratto dalla docuserie Una squadra che verrà poi distribuita su Sky in sei puntate e andrà in onda a partire dal 14 maggio.

Prodotto da Fandango, Sky e Luce Cinecittà, il film documentario e la docuserie sono diretti da Domenico Procacci, scritti da Domenico Procacci, Lucio Biancatelli, Sandro Veronesi e Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe. Una Squadra - film documentario "tennistico" - racconta in anteprima alcuni tra gli episodi più divertenti ed emozionanti della serie. In particolare, si concentra su una delle quattro finali di Coppa Davis, quella giocata nel ’76 contro il Cile di Pinochet e per questo al centro di una feroce battaglia politica. Una vittoria, che ancora oggi, a 122 anni dalla nascita della Coppa Davis, rimane l’unica vittoria italiana.

Dal 1976 al 1980 l’Italia è infatti la squadra da battere. La squadra è formata da quattro giocatori, quattro campioni: Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli. In quei cinque anni raggiungono la finale quattro volte, vincendo appunto solo nel ’76 contro il Cile. Proiezioni speciali e in anteprima, lunedì 2 maggio alle 19:30 e martedì 3 maggio alle 18:30. Biglietti al botteghino, intero 7,50 euro e ridotto 5 euro.