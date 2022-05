"L'ultima minaccia", l'iconico film con Humphrey Bogart in lingua originale al Rouge et Noir

Lunedì 9 maggio al Supercineclub del Rouge et Noir L’ultima minaccia (Deadline - U.S.A., 1952, 87 min.) di Richard Brooks con Humphrey Bogart, Ethel Barrymore, Kim Hunter.

Una serata in collaborazione con il gruppo di giornalisti del comitato L’Ora, edizione straordinaria; questo appuntamento è infatti dedicato al mitico quotidiano di Palermo a trent’anni dalla cessazione delle pubblicazioni. Prima del film, Gian Mauro Costa e Franco Nicastro racconteranno la storia del giornale L'Ora.

A seguire la proiezione del classico di Richard Brooks con l’iconico Humphrey Bogart nei panni di un direttore che si oppone alla vendita del suo giornale e ingaggia una strenua lotta contro la criminalità organizzata. Da qui la leggendaria frase "È la stampa bellezza. E tu non puoi farci niente". Uno dei più appassionati film sul giornalismo americano.

Lunedì 9 maggio alle 18:00 proiezione de "L'ultima minaccia" nella versione doppiata in italiano. Alle 20:30 l'incontro con Gian Mauro Costa e Franco Nicastro sul giornalismo e sulla storia de "L'Ora". Dopo le 21:00 la proiezione del film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto al botteghino 5 euro, 4 euro ridotto under 30.