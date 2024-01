"U scrusciu du mari", la prima nazionale a Palermo: al Rouge et Noir anche il regista Riccardo Cannella

Mercoledì 17 gennaio, alle ore 21, sarà presentato in prima nazionale al cinema Rouge et Noir di Palermo U Scrusciu du Mari di Riccardo Cannella, a salutare il pubblico in sala, il regista e i protagonisti del film Manuela Ventura, Ivan Olivieri e Francesco Russo e il resto del cast, che dialogheranno con Ivan Scinardo.

Il film (140 minuti, costo del biglietto euro 6), girato tra Ustica e Palermo, cofinanziato dalla Regione Siciliana, dalla Sicilia Film Commission e dal Ministero dei Beni Culturali, racconta del passato di un uomo che riaffiora attraverso un evento tragico, il ritorno alle origini gli permetterà di ritrovare se stesso e i valori delle proprie radici.

"U Scrusciu du Mari - spiega Cannella - rievoca quella nostalgia vissuta lontano da casa, un desiderio che poi appartiene ad ogni essere umano che ha dovuto lasciare la propria terra. Ma U Scrusciu du Mari non è solo questo. Quel suono delle onde rappresenta anche il lamento silenzioso di persone semplici, fragili, trafitte dall'indifferenza. Il film ci racconta di un viaggio, di un ritorno a casa, e per questo viaggio non potevo che scegliere Ustica, isola in cui sono cresciuto e che rappresenta per me, come per il protagonista, un vero e proprio ritorno emotivo. D'altronde come diceva il grande Truffaut: 'Possa il film di domani sentirsi ancora più personale di un romanzo autobiografico individuale, come una confessione o un diario intimo'".

Nel cast, oltre ai protagonisti Manuela Ventura (Rai Fiction: Questo nostro amore, Lea, Un nuovo giorno) Ivan Olivieri (Medici, Masters of Florence, I Borgia) e Francesco Russo (Rai Fiction: Màkari), anche Maria Amato (Cinema: candidata al David di Donatello per Il traditore di Marco Bellocchio), Alessio Barone (Incastrati, Trump Lmt ), Cosimo Coltraro (Cinema: Malarazza di Giovanni Virgilio) e Domenico Pampinella (Cinema: Tuttapposto di Roberto Lipari). E ancora: Giulia Brancato, Niccolò Prestigiacomo, Mattheu Tornatore Le Grave, Francesco Di Giuseppe e Mattia Lo Piccolo.

U Scrusciu du Mari, prodotto da Cinnamon Digital Cinema (oltre 40 i riconoscimenti internazionali), è stato realizzato nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud) FSC 2014-2020, con il patrocinio gratuito del Comune di Ustica e il contributo di Liberty Lines. Il film, vincitore del premio per la miglior regia di un'opera prima al Venice Art & Film Festival e miglior Attore Protagonista al Prisma Film Awards per Ivan Olivieri, è stato selezionato al Capri Hollywood Film Festival e all'Asti International Film Festival.