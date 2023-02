"Tutta la bellezza e il dolore" della regista premio Oscar Laura Poitras al Rouge et Noir

Mercoledì 22 febbraio alle 18:30 al Rouge et Noir proiezione speciale: Tutta la bellezza e il dolore (All the Beauty and the Bloodshed) della regista premio Oscar Laura Poitras.

Una storia intima ed emozionante, Leone d’Oro alla 79° Mostra del Cinema di Venezia e candidato ai prossimi Premi Oscar. Le hanno detto che la sua fotografia non era arte, le hanno detto di stare zitta, le hanno detto che per quelli come lei, nel mondo, non c’era posto. Nan Goldin si è fatta strada nella vita con le unghie e con i denti, fino ad affermarsi come una delle più influenti fotografe contemporanee e come attivista di fama internazionale.

La regista premio Oscar Laura Poitras (Citizenfour) racconta l’epopea umana e artistica di Goldin a partire dalla sua battaglia contro la famiglia Sackler, tra le maggiori responsabili della crisi degli oppioidi che negli ultimi venticinque anni ha causato negli Stati Uniti un incremento costante di morti per overdose da farmaco. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto unico al botteghino 5,50 euro.