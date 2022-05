"The Northman", il film in lingua originale con sottotitoli in italiano al Rouge et Noir

Giovedì 5 maggio al Rouge et Noir alle 20:30 proiezione speciale di The Northman in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il film è diretto da Robert Eggers (regista di "The Witch" e di "The Lighthouse") autore della sceneggiatura insieme allo scrittore e poeta islandese Sjón: tra gli interpreti Alexander Skarsgard, Willem Dafoe e Nicole Kidman.

All'inizio del X secolo, il giovane Amleth, un principe norreno, assiste all'uccisione di suo padre, il re Aurvandil, per mano dello zio Fjölnir che usurpa il trono e costringe la vedova, Gudrun, a restargli accanto come regina.

Allontanatosi dal regno, vent'anni dopo Amleth è diventato un berserkr - un feroce guerriero - e si dirige alla volta dell'Islanda, dove risiede lo zio, nel frattempo decaduto. Lungo il suo percorso incontrerà Olga, una ragazza della Foresta delle Betulle caduta schiava, che diventerà sua compagna e complice nella missione. Biglietto unico al botteghino 5 euro.