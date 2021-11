"The French Dispatch", al Rouge et Noir il film di Wes Anderson in versione originale

The French Dispatch, l'atteso nuovo film di Wes Anderson, arriva in Italia, a Palermo al Rouge et Noir, a partire da giovedì 11 novembre.

Nel primo giorno di programmazione il film verrà proposto in italiano alle 17:30 e alle 22:30 e in versione originale con sottotitoli in italiano alle 20:20. Poi, da venerdì a domenica alle 22:30 il film verrà sempre proiettato in V.O. con sott. in italiano). Alla morte del loro amato editore e fondatore della rivista per cui lavorano, quattro giornalisti danno vita a quattro differenti e complicate storie, ambientate sullo sfondo di una cittadina francese del XX secolo.

Cast stellare (Bill Murray, Benicio Del Toro, Frances Mc Dormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Owen Wilson, Timothée Chalamet, solo per citarne alcuni) e il fascino unico del cinema di Wes Anderson. Giovedì 11 novembre alle 20:20, biglietto intero 7,50 euro e ridotto 5 euro per universitari e over 65.