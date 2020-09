"The Elephant Man" al Rouge et Noir, il film cult di David Lynch torna al cinema

Lunedì 28 settembre alle 17:30 e alle 21:00 nuovo appuntamento “d’autore” al Rouge et Noir con un’altra pellicola cult: The Elephant Man di David Lynch con Anthony Hopkins, Anne Bancroft. Capolavoro di Lynch nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. La dolorosa vicenda di un uomo orribilmente deformato da una malattia nella Londra vittoriana diventa commovente e intensa metafora sulla mostruosità dei pregiudizi.

Lunedì 28 Settembre ore 17:30 e 21:00, edizione restaurata dalla cineteca di Bologna, proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto: 5 euro (4 per gli under 30). È consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione tramite WhatsApp, ogni giorno tra le 10:00 e le 20:00, specificando nome e cognome, film, orario prescelto e numero di posti prenotati.