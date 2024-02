"Suspiria", il film di Dario Argento in versione restaurata al Supercineclub del Rouge et Noir

Dopo il successo di "Profondo rosso" proposto in sala qualche mese fa, il ritorno di uno dei grandi cult di Dario Argento: Suspiria (1977, 100 min.), sempre in versione restaurata, lunedì 12 febbraio al Supercineclub.

"Sinfonia onirica a metà strada tra l’horror puro e la fiaba nera, spartiacque nella carriera del regista, vetta del cinema mondiale: il conturbante capolavoro di Dario Argento, torna sul grande schermo nel suo massimo splendore. "Suspiria", scritto insieme a Daria Nicolodi, è infatti il film con cui Argento abbandonò il giallo classico per abbracciare il fantastico nel modo più radicale, arrivando a far esplodere sullo schermo un incubo a colori pensato per essere un’esperienza cinematografica assoluta grazie alla potenza delle sue immagini e al furore della sua colonna sonora.

Nel film, accompagnando Susy Benner (Jessica Harper) alla scoperta dei raccapriccianti segreti della scuola di danza di Friburgo, ci ritroviamo travolti da un vortice di forme, sensazioni, spazi e suoni che trae la sua forza da un misto di innocenza e spontaneità ben lontano dai manierismi odierni. Tra danza e streghe, soprannaturale e delirio, "Suspiria" è ancora oggi un irripetibile caleidoscopio di emozioni primordiali. Nel cast anche Stefania Casini, Alida Valli, Joan Bennett nella sua ultima interpretazione, Flavio Bucci e un giovane Miguel Bosé.

Femmineo e ipnotico, pulsante delle tinte sgargianti e primarie di Luciano Tovoli, delineato dalle scenografie art déco di Giuseppe Bassan, avvolto dalle composizioni musicali ossessive e tintinnanti dei Goblin di Claudio Simonetti, "Suspiria" è un film di puro incanto e inquietudine, capace di dipingere l’insorgere delle paure recondite fino a renderle seducenti e ammalianti.

Primo titolo della trilogia delle Tre Madri, è inoltre il film di Argento più noto a livello internazionale, ancora incontrastato totem non solo del terrore, ma di tutto quel cinema che vuole mettere l’esaltazione dei sensi al primo posto, omaggiato (e saccheggiato) da registi come Gaspar Noé e Nicolas Winding Refn e amato da scrittori come Stephen King e Banana Yoshimoto. Luca Guadagnino ne fece inoltre il suo personalissimo e discusso remake nel 2018". (Cat People distribution)

Appuntamento lunedì 12 febbraio alle 17:30 con la proiezione in italiano, alle 21:00 con quella in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20:30 la presentazione di Gian Mauro Costa e Gabriele Costa. Biglietto al botteghino intero 5 euro, 4 euro ridotto under 30.