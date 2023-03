Beppe Fiorello sceglie Palermo per presentare il suo film: "Stranizza d'amuri" al Rouge et Noir

Venerdì 24 marzo alle 21 Beppe Fiorello presenterà il suo film Stranizza d'amuri al Rouge et Noir e incontrerà il pubblico prima della proiezione. Si tratta dell'esordio alla regia di Giuseppe Fiorello, liberamente ispirato a un fatto di cronaca che ha segnato il nostro Paese, e racconta il sogno di amarsi senza paura.

Sicilia 1982. Mentre le televisioni trasmettono i mondiali di calcio e gli italiani sperano nella coppa del mondo, due adolescenti sognano di vivere il loro amore senza paura. Gianni e Nino si incontrano per caso e poi si amano per scelta.

Il loro amore sara? puro e sincero, ma non puo? sottrarsi al pregiudizio del paese che non comprende e non accetta. Biglietto al botteghino intero 8 euro; 6 euro ridotto over 65; 5,50 euro per universitari.