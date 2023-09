Magnifico Sirk e Sicilia Queer filmfest: il film "Lo specchio della vita" al Rouge et Noir

Da mercoledì 27 settembre alle ore 21 al Rouge et Noir Magnifico Sirk, un ciclo di quattro capolavori - promossi da Sicilia Queer Filmfest, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, la rassegna XX Secolo e con SudTitles - firmati da uno più grandi autori della storia del cinema, Douglas Sirk. Quattro tra i suoi film più famosi e celebrati, proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano.

Un appuntamento al mese, con la possibilità di abbonarsi all'intero ciclo. In programma "Lo specchio della vita (Imitation of Life)" Usa 1958, 125 minuti.

Regia: Douglas Sirk; sceneggiatura: Eleanore Griffin, Allan Scott, dal romanzo omonimo di Fannie Hurst. Con Lana Turner, John Gavin, Juanita Moore, Sandra Dee, Susan Kohner. L’attrice Lora Meredith assume come governante Annie Johnson, una donna nera che si occuperà di crescere le figlie di entrambe, Susie e Sarah Jane. Due madri, due figlie e ancora una volta vite che si intrecciano, con le loro illusioni e gli inganni offerti dai modelli sociali: Lora e Sarah Jane sono animate da un impulso vitale che rischia di distruggere le persone più care che hanno al mondo, la figlia Susie e la madre Annie.

La solitudine e il perseguimento della felicità sfoceranno quindi in un finale indimenticabile, suggellato dal gospel di Mahalia Jackson. Ultimo lungometraggio di Sirk prima del ritiro, remake del film omonimo di John M. Stahl (1934), per Fassbinder è "un grande film folle sulla vita e sulla morte; e sull’America", e la crudeltà sta nel fatto che tutti i personaggi hanno ragione, ma che nessuno potrà aiutarli "a meno di non cambiare il mondo. Per questo motivo abbiamo tutti pianto al cinema: perché è così difficile cambiare il mondo".