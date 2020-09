“Le sorelle Macaluso”, il film al cinema Rouge et Noir: in sala anche Emma Dante

Giovedì 17 settembre al Rouge et Noir “Le sorelle Macaluso” verrà proiettato alle 17:30, 20:15 e 22:30; Emma Dante saluterà gli spettatori in sala alla fine del primo spettacolo, quindi intorno alle 19:20, e all’inizio del secondo spettacolo, quindi intorno alle 20:00. Biglietto 7,50 euro, ridotto over 65 e universitari 5 euro.

Come si prenota al Rouge et Noir

Prenotazioni tramite WhatsApp al numero tra le 10:00 e le 20:00, specificando:

nome e cognome

titolo film

data e orario dello spettacolo prescelto

numero di posti prenotati

Bisogna seguire queste indicazioni e recarsi al cinema con adeguato anticipo, almeno 20 minuti prima della proiezione, in modo da acquistare con calma il biglietto al botteghino. A 15 minuti dall’inizio della proiezione non potremo più garantire la prenotazione e se dovesse esserci richiesta i posti verranno considerati liberi. Gli spettatori hanno l’obbligo di indossare la mascherina fino al raggiungimento del posto in sala.