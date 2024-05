Si è spenta la voce di Paul Auster, al Rouge et Noir l'omaggio con il suo celebre film "Smoke"

Si è spenta la voce di Paul Auster, una delle più affascinanti e indispensabili dei nostri tempi. Il cinema Rouge et Noir lo omaggia con una proiezione straordinaria del suo gioiello cinematografico, Smoke, che verrà proposto martedì 7 maggio alle 20.30, in lingua originale con sottotitoli in italiano. La proiezione sarà introdotta da Gian Mauro Costa ed Evelina Santangelo.

Un film che entra dritto nel cuore per non uscirne più. È un inno alla voglia di raccontare, all’amicizia, ai sentimenti, al senso di umanità. Ed è un’umanità minuta, comune, ma densa di poesia, quella al centro di un’opera che descrive, a capitoli intrecciati, cinque personaggi, con le loro esistenze più o meno complicate. Tutto ruota intorno al corner di una strada di Brooklyn, nella bottega di un tabaccaio-filosofo e demiurgo. Un luogo dove si incrociano piccoli destini e grandi lezioni di vita. Firmato dal cinese naturalizzato statunitense Wayne Wang è stato in realtà codiretto da Paul Auster, autore della sceneggiatura. Paul Auster è stato uno dei più grandi scrittori contemporanei, il suo nome è legato a capolavori come Trilogia di New York (City of Glass, Ghosts, The Locked Room), e "Smoke" traduce perfettamente per immagini i suoi temi narrativi, il minimalismo delle esistenze che, attraverso i giochi del destino, disegna la grande mappa della vita umana.

Il film passa da una vicenda all’altra, da un personaggio all’altro con la leggerezza del fumo e con un’eleganza straordinaria. Il film si è avvalso di grandi interpreti: Harvey Keitel nei panni di Augie, William Hurt in quelli di Paul Benjamin, Forest Whitaker nel ruolo del padre che si è allontanato, più un gruppo di attori di strada e amici.