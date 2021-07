Il Signore degli Anelli torna al cinema: al Rouge et Noir il film restaurato e in lingua originale

Al Rouge et Noir tre appuntamenti unici prima della pausa estiva: i protagonisti della trilogia deIl Signore degli Anelli" faranno infatti ritorno al cinema nella speciale versione rimasterizzata in 4K dal regista Peter Jackson.

Per celebrare il 20° anniversario dall’uscita al cinema del primo capitolo, torna sul grande schermo la saga fantasy nata dalla penna di J.R.R. Tolkien che la scrisse a più riprese tra il 1937 e il 1949 e la concepì come un unicum, anche se venne poi pubblicata in tre volumi tra il 1954 e il 1955.

L’opera, composta da 6 libri raccolti in tre volumi, venne tradotta in decine di lingue in tutto il mondo. La trasposizione cinematografica di Peter Jackson, divisa anch’essa in tre parti, prende il via nel 2001 e si conclude nel 2003: la trilogia raccoglierà 30 nomination e ben 17 Oscar (11 oscar solamente con il terzo capitolo).

Warner Bros riporta nei cinema italiani la trilogia del Signore degli Anelli in formato 4K, con colori più chiari e immagini ad altissima definizione senza allontanarsi dalle sue origini. In una versione supervisionata e curata personalmente da Peter Jackson: un’occasione unica e imperdibile per tutti i fan di ritrovare l’amata trilogia o, per gli altri, di scoprire il fantastico e magico mondo dell’universo tolkieniano.

Questi i nostri appuntamenti, proiezioni uniche alle 20:30 in lingua originale con sottotitoli in italiano, biglietto unico 5 euro al botteghino o acquistabile anche online:

lunedì 26 luglio La Compagnia dell’Anello

mercoledì 28 luglio Le due torri

sabato 31 luglio Il ritorno del re

Biglietto unico 5 euro

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...