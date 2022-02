"La sera della prima" di John Cassavetes, appuntamento cult al Supercineclub

Appuntamento cult al Rouge et Noir, lunedì 21 febbraio, con uno dei registi più geniali del cinema underground americano, John Cassavetes.

La sera della prima (Opening Night, 144 min) vede al centro della sua vicenda l’attrice Myrtle Gordon (interpretata magistralmente a sua volta dalla moglie dell’epoca di Cassavetes, Gena Rowlands) che, sconvolta dalla morte accidentale di una giovane ammiratrice, continua a vederla in allucinazioni angoscianti che la portano sull’orlo di un esaurimento nervoso.

Come se non bastasse la Gordon è intenta a collaudare una nuova commedia che non la convince del tutto perché troppo seriosa, "The Second Woman", scritta da un’anziana commediografa. Cercherà di districarsi dalla spinosa situazione grazie al suo amante (interpretato dallo stesso Cassavetes) e ad una certa dose di ironia.

La sera della prima mette in scena il paradosso dell’attore: si recita nella vita quotidiana, mentre il teatro diventa momento liberatorio dove avere una conoscenza diretta con la realtà. Dunque appuntamento lunedì 21 febbraio, come di consueto alle 18:00 con la proiezione in italiano; alle 21:00 con la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano (dalle 20:30 ingresso e breve presentazione del film). Biglietto al botteghino 5 euro e 4 euro ridotto under 40.