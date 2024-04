"Scarface" torna al cinema: al Rouge et Noir il film cult in omaggio a Marlon Brando

Terza e ultima tranche per questa nona edizione del Supercineclub del Rouge et Noir. Si riparte lunedì 8 aprile per terminare a fine giugno, prima delle vacanze estive. Un cartellone composto da grandi perle, capolavori in versione restaurata, cult generazionali e un omaggio a Marlon Brando nel centenario della nascita: un'altalena per attraversare - come sempre - lo spazio e il tempo, perché il grande cinema al Supercineclub non conosce certe categorie.

L'8 aprile Scarface (1983, 170 min) di Brian De Palma in versione restaurata, con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer. In sontuosa veste restaurata a quarant'anni dalla sua uscita, il remake firmato De Palma del cult anni '30 di Howard Hawks. L'ascesa al potere criminale di Tony Montana, qui nella Miami anni '80, in un film filologicamente rispettoso della grande tradizione americana di genere ma con il sigillo del furore trasgressivo e dell'estro del regista di Carlito's Way.

Biglietto al botteghino intero 5 euro, 4 euro ridotto under 30. Proiezioni come sempre alle 17:30 in italiano (quando possibile) e alle 21:00 in lingua originale con sottotitoli in italiano, alle 20:30 la presentazione. Lunedì 15 aprile il documentario "Senza malizia" verrà proposto alle ore 19:00 preceduto dalla presentazione dei due autori.