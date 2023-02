Il canto delle sirene, il film su Rosa Balistreri è al cinema: Isabella Ragonese lo presenta al Rouge et Noir

Appuntamento speciale al Rouge et Noir: mercoledì 15 febbraio alle 21 è in programma la proiezione in anteprima - gratuita e con ingresso libero fino a esaurimento posti (no prenotazioni) - di Rosa. Il Canto delle Sirene, il film su Rosa Balistreri scritto e diretto da Isabella Ragonese che lo presenterà e incontrerà gli spettatori del Rouge et Noir. Una produzione Sky Arte, realizzata da Quoiat Films.

"Rosa" è il poetico ritratto della più importante cantastorie siciliana, realizzato da Isabella Ragonese, al debutto assoluto come regista. Rosa è raccontata attraverso le parole e le vite di un gruppo di donne siciliane le cui esperienze biografiche risuonano e si accostano a quelle della stessa Rosa. Il film è interamente girato tra Palermo e Licata, "le città" di Rosa.

Le parole della regista: Come si fa a raccontare la voce di una donna che non hai mai conosciuto, ma che frequenti da sempre? Come si evocano i fantasmi? I fantasmi dei luoghi e delle persone lontane? Forse immaginandoli, evocandoli, perdendoli. Questo compito, questo desiderio, ho deciso di prenderlo con tutto il corpo come fa un’attrice con il personaggio da interpretare. Sono partita da questa suggestione per raccontare Rosa Balistreri in questo film.