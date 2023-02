"Rocco e i suoi fratelli" di Luchino Visconti torna al cinema: il film al Rouge et Noir

Pietra miliare e perla da riscoprire: lunedì 27 febbraio al Supercineclub del Rouge et Noir Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti (1960, 175 min), con Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori, Claudia Cardinale.

“Una tragedia in cinque atti, ognuno dei quali prende il nome da uno dei fratelli Parondi (Vincenzo, Simone, Rocco, Ciro, Luca). Protagonisti prediletti sono, ancora una volta, i vinti, ma qui vinte non sono solo le persone, è una civiltà che sta per essere annientata. Il tema della famiglia che si autodistrugge per una lotta fratricida - che sarà ampliato in "La caduta degli dei" e in parte era presente in "La terra trema" - è uno dei nodi centrali del film e Visconti pose l'attenzione in particolare sul contrasto drammatico fra Rocco e Simone e sull’uccisione di Nadia, svelando tutto il suo talento nelle scene madri, nelle opposizioni violente, nei dialoghi serrati, in particolare quelli tra i tre protagonisti, personaggi complementari, presenze tragiche che esprimono costantemente la difficoltà di vivere al nord, in una società disumana”. (Gian Luca Farinelli). Lunedì 27 febbraio doppia proiezione: alle 18 e alle 21. Biglietto al botteghino intero 5 euro, 4 euro ridotto under 30.