"Re granchio", il film di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis al Rouge et Noir

Nuova proiezione speciale al Rouge et Noir, giovedì 9 dicembre alle 19:30 Re Granchio di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis.

Il film si muove tra favola e western con un interessante coinvolgimento di non attori e tra due territori molto distanti come la Tuscia viterbese e la Terra del Fuoco argentina, con i suoi paesaggi australi; è stato designato Film della Critica dal SNCCI; ha ottenuto il Premio Fipresci alla Viennale; il Premio al Miglior Film ad Annecy Cinema Italien; il Premio Silver Alexander - Meet the Neighbors al Thessaloniki International Film Festival; di recente è stato al Festival di Mar del Plata.

"Questo film - spiegano gli autori - è il terzo capitolo di una trilogia iniziata nel 2013 sulla base di storie ascoltate nella casina di caccia di Vejano che sembrava un saloon del Far West. Da lì sono nati due documentari, ma questa storia persa nella memoria ci ha costretto a entrare nel linguaggio della finzione, che ci è sembrato naturale". I due registi hanno mescolato racconti della Tuscia e storie della Terra del Fuoco, attingendo al patrimonio umano e all'immaginario di questi due luoghi così distanti. "Ci piaceva l'idea di far interpretare un film alle persone che ci raccontavano le storie. Così da una piccola città della Tuscia siamo arrivati a un western di mare girato dall’altra parte del mondo". Giovedì 9 dicembre alle 19:30. Biglietto intero al botteghino 7,50 euro e ridotto 5 euro.