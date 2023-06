Cinema in festa, il regista Marco Bellocchio presenta al Rouge et Noir il film "Rapito"

Eccezionale opportunità per il pubblico del Rouge et Noir: nel primo giorno di "Cinema in festa" al prezzo di 3,50 euro, il regista Marco Bellocchio, dopo il grande successo de "Il traditore", torna al cinema per un incontro prima della proiezione del suo ultimo film, Rapito.

Appuntamento domenica 11 giugno alle 20:30. Insieme al regista sarà presente l'attore palermitano Fausto Russo Alesi, uno dei protagonisti del film.

"Rapito" racconta la storia di Edgardo Mortara, bambino ebreo che nel 1858 fu allontanato dalla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di papa Pio IX. Biglietto unico al botteghino 3,50 euro, per il Cinema in Festa